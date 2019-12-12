Kızılcahamam’da fırınlara zabıta denetimi

Kızılcahamam Zabıta Müdürlüğü ekipleri, un ve unlu mamul üretimi yapan fırınları denetledi.

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yapılan uygulamada, işyeri ruhsatı, çalışanların sağlık karneleri, hijyen ve ekmek gramajlarını denetledi. Denetimlerde fırınların büyük çoğunluğunun hijyen kurallarına uyduğu tespit edildi. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan fırınlar ise ekipler tarafından uyarıldı.



Belediye Başkanı Süleyman Acar, Vatandaşlarımızın sağlığı için zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı. “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

