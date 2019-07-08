Kızılcahamam'da Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali yapıldı

Kızılcahamam Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivali yapıldı.

Yukarı Karaören mahallesi Festival Alanında yapılan Programa; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Meclis Üyesi aynı zamanda Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Tunay Tamer, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yukarı Karaören Köyü Güreş ve Kültür Festivalinde; halk oyunları, seğmen oyunları oynandı ayrıca köyün gençleri karakucak güreşleri yaptı.

Yukarı Karaören Derneği; köye ve programa katkılarından dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a teşekkür etti.



Başkan Acar Yukarıkaraören Mahallesi 20. Geleneksel Güreş ve Kültür Festivalinde yaptığı konuşmasında; Mahallelerimizde yaşatılan bu gelenekler kültürlerimizin yaşatılması için çok büyük önem arz ediyor ve biz belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız dedi.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan 21. Güreş ve Kültür Festivali için ağalık seçimi yapıldı.