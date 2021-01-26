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Kızılcahamam’da GES dönemi

Geçtiğimiz ay inşaatı başlayan Kızılcahamam Güneş Enerji Santralinde çalışmalar hızla devam ederken Çelik konstrüksiyonun sahada yapım aşamasına geçilen projede hedef, santralin önümüzdeki ay tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.
Kızılcahamam’da GES dönemi

Kızılcahamam Belediyesi Taşlıca Mahallesinde, 18 bin dönüm arazi üzerinde, 3360 panelden oluşan güneş enerji santrali inşaatı kapasitesi 960 kWe.Santral tamamlandığında yıllık yaklaşık 1 milyon 600 bin kWh elektrik enerjisi üretmesi hedeflenmektedir. Kızılcahamam Belediyesi’ne ciddi bir gelir kaynağı olması beklenen proje ile, belediyenin tüm hizmet binalarında tüketilen elektrik enerjisi karşılanacak olup, üretilen fazla elektriğin satışı ile ek gelir kaynağı oluşturulacaktır.

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Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin giderek arttığı ülkemizde, öte yandan Sıfır Atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam’da, bu proje ile yılda ortalama 750 ton karbondioksit salınımı engellenecektir. Bu rakam yılda yaklaşık 70 bin ağaçlık bir orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasına tekabül etmektedir.

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Santral inşaatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman ACAR, ‘’ Ülkemizin ve ilçemizin gelirine katkı sağlamak için, yenilenebilir enerji olan güneş enerji santralini Belediyemiz bünyesinde kuruyoruz’’ dedi. Öte yandan, projenin hem ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi açısından, hem de Kızılcahamam Belediyesi’nin bu konuda öncü belediyelerden biri olmasının önemine dikkat çeken Başkan Acar, ‘’Kızılcahamam’a kalıcı ve çevreci gelir kaynağı oluşturuyoruz,  yeşil enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisi ilçemiz için şimdiden hayırlı olsun’’ dedi.

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