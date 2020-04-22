Kızılcahamam’da gıda yardımları dağıtılmaya başlandı

Ankara Valiliği tarafından Kızılcahamam’a gönderilen 830 adet gıda yardım kolisi ilçeye dağıtılmaya başladı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından kurulan Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtası ile tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönüllü öğretmenler tarafından 830 adet yardım kolisi dağıtılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, koliler için oluşturulan depoda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde incelediler.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Koronavirüs salgını ve Ramazan Ayı sebebi ile bir çok sosyal çalışmanın aksamadan yürümesine gayret ediyoruz. Valiliğimiz tarafından ilçemize ulaştırılan 830 adet koliyi de inşallah herhangi bir aksaklık yaşamadan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kaymakamlığımız ile birlikte yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımıza bu zor süreçte destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm gönüllü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.