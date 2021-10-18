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Kızılcahamam'da Güreş Coşkusu

Dünya Şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 15. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Yıldız ve Genç Erkekler Serbest Güreşi yapıldı.
Kızılcahamam'da Güreş Coşkusu

Kızılcahamam Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan 15.Rıza Doğan Güreş Turnuvası, Kızılcahamam Güreş Milli Takımlar Antrenman Salonu’nda yapıldı. Turnuvada toplamda 15 İl, 25 takım, müsabakalara katıldı ve toplamda 310 sporcu güreşti.

Güreş Turnuvasının son gününde; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ve Belediye Meclis Üyeleri Aliihsan Çalıkıranoğlu, Uğur Uğurlu, güreşseverler ve güreş aileleri katıldı.

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