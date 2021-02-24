Kızılcahamam'da Hocalı unutulmadı

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde, Hocalı Katliamı’nın 29. Yılı ve Hocalı Şehitleri’ni Anma Programı düzenlendi.

Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde yapılan programa; Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Nejdet Ünüvar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam M.Y.O. Müdüresi Seyhan Akıska, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, belediye meclis üyeleri, kamu kurum kuruluşları müdürleri, STK Başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Hocalı Şehri’nde Ermeni zalimleri tarafından katledilen şehit soydaşlar için saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir millet iki devlet Azerbaycan ve Türkiye’nin milli marşları okundu.

Anma programında açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Bugün acılı, kederli, yaslı günümüz. Bugün zulme maruz kaldığımız gün. Bundan 29 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’ü, iki saat içerisinde Ermeni silahlı güçlerince vahşice katledilmiştir. Sadece Türk oldukları için bu zulme bu kıyıma maruz bırakılan soydaşlarımızı anmak, onların acısını hatırlamak ve tarihten de ibret alarak milletimize istikamet çizmek noktasında bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Kahraman Türk Milletinin, kahraman ordularımızın her zaman gereğini yapacağı çok yakın bir zaman önce bir kez daha Tüm Dünyaya net bir şekilde gösterilmiştir. 44 gün süren mücadele neticesinde Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ toprakları kurtarılarak bir zulme daha son verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti “İki Devlet, Tek Millet” olmanın gereğiyle hareket ederek, birlik ve beraberliğini bozmadan her zaman birlikte hareket etmeye ve bu onurlu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Ne mutlu bizlere ki böyle güzel bir kardeşliğe sahibiz. Ne mutlu bize ki bir aradayız, omuz omuzayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi Rabbim bozmasın inşallah...

Azerbaycan ile Türkiye’nin arasındaki derin bağı en iyi ifade etmesi bakımından söylenebilecek en güzel söz şüphesiz “kardeş” ifadesidir. Bu ifade, bir sözden öteye geçip, yaşanılan ortak kaderin ve kadim dostluğun nişanesi ve Dünyada eşi benzeri olmayan, geçmişten geleceğe sürecek muhteşem bir bağdır. Birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, sevincine sevinen kederine üzülen bu iki millet, aynı köklerin üzerinden büyüyen bir çınarın bu güzel coğrafyada uzanan iki dalı olarak kardeşlik duygularından güç alacak, ortak hareket etmeye devam edecektir.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz anma töreninin hemen öncesinde önemli bir olaya daha imza atmıştık. Bu gün vesilesi ile o gururu da tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemiz daha önce de bazı kardeş şehir anlaşmalarına imza attı. Ama takdir edersiniz ki içlerinde belki de en önemli olan anlaşmanın imzasını geçtiğimiz yıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte attık. Hocalı ve Kızılcahamam atılan imza ile kardeş şehir oldu. Azerbaycan ve Türkiye'nin dillere destan kardeşliğini pekiştirmek, ayrıca yıllardır ilçemizde gerçekleştirilen bu törenleri bir nebze daha anlamlı kılmak adına büyük önem taşıdığını hissettiğim bu kardeşlik anlaşmasının tekrar Hem Hocalımıza, hem de İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Konuşmamın sonunda Hocalı kaybettiğimiz soydaşlarımızı, geçtiğimiz günlerde hain PKK terör örgütünün Gara’da acımasızca şehit ettiği şehitlerimizi ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu törende bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

Başkan Acar’ın konuşmasının ardından Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Eski Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Emrullah İşler de birer konuşma yaparak Hocalı Şehitlerini ve tüm şehitlerimizi yad ettiler. Ayrıca Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden bahsettiler.

Konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Özel Anıtı’na karanfil bırakıp, Hocalı Müzesi’ni ziyaret ettiler. Program hatıra defterine yazılan anılar ile sona erdi.