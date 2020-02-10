Kızılcahamam'da kaplıcalar denetlendi

Kızılcahamam Belediyesi Zabıtası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Ekiplerince kaplıca turizmine hizmet veren umumi kaplıcalar denetlendi.

Yapılan denetimlerde umumi kaplıcaların genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kaplıcalarda kullanılan havlu gibi malzemelerin temizliği incelendi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaplıca tesislerinin yılın her dönemi ilgi gördüğünü ve bu sebepten ötürü tesislerin her zaman temiz olması gerektiğini belirtti. Malum ilçemiz sıcak suları ile ünlüdür.

İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik bir ortamda dinlenmeleri ve şifa bulmaları için gerekli önemleri alıyoruz ve gerekli denetimleri yapıyoruz" dedi.