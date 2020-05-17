  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Kızılcahamam’da kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan bir kasaptan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. 
Kızılcahamam’da kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı

İş yerindeki kasayı açıp içerisinde bulunan 150.000 TL çalarak kayıplara karışan şahıs ve kendisine yardım ettikleri tespit edilen şahısların kimlik bilgileri ekiplerin saatler süren kamera araştırmaları neticesinde netlik kazandı.
Operasyonun düğmesine basmak için geri sayan ekipler, ilçede yeniden hırsızlık girişimi yaşanması üzerine operasyona erken başlamak zorunda kaldı.

ekran-alintisi2-007.jpg

Şüpheli A.G. (41) yi suç aletleriyle birlikte yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalayan ve işbirlikçileri A.L.C.(31) ve F.S. (29) yi de evlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına alan ekipler, şüpheliler A.G.(41), A.L.C.(31), F.S.(29) ve Ü.G.(32) nin üstleri ve evlerinde yaptıkları aramada hırsızlıktan elde edilen yaklaşık 15.000 TL para ele geçirmiştir.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S.(29) ve A.L.C.(31) adli kontrol şartıyla salıverilirken, şüpheli A.G.(41) ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da parklar kabuk değiştiriyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 06:29
  • Kızılcahamam Belediyesi esnafa maske temininde bulundu16 Mayıs 2020 Cumartesi 05:27
  • Keçiören Kariyer Ofisi iş arayanın da işverenin de yüzünü güldürüyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:24
  • Ankara’da bir ilk: Mobil Koyun Banyoluğu 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:21
  • Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu16 Mayıs 2020 Cumartesi 02:17
  • Büyükşehir Belediyesi Dikimevi-Natoyolu metro hattı için kolları sıvadı16 Mayıs 2020 Cumartesi 01:11
  • Çocuklardan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret14 Mayıs 2020 Perşembe 06:48
  • Pursaklar Belediyesi’nden hizmet seferberliği14 Mayıs 2020 Perşembe 04:44
  • Keçiören’de berberlere hijyen kiti dağıtıldı, dükkânları dezenfekte edildi 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:42
  • Kahramankazan’da yaralı baykuş tedavi edildi14 Mayıs 2020 Perşembe 02:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti