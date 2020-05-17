Kızılcahamam’da kasa hırsızlığı yapan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan bir kasaptan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki kasayı açıp içerisinde bulunan 150.000 TL çalarak kayıplara karışan şahıs ve kendisine yardım ettikleri tespit edilen şahısların kimlik bilgileri ekiplerin saatler süren kamera araştırmaları neticesinde netlik kazandı.

Operasyonun düğmesine basmak için geri sayan ekipler, ilçede yeniden hırsızlık girişimi yaşanması üzerine operasyona erken başlamak zorunda kaldı.

Şüpheli A.G. (41) yi suç aletleriyle birlikte yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalayan ve işbirlikçileri A.L.C.(31) ve F.S. (29) yi de evlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına alan ekipler, şüpheliler A.G.(41), A.L.C.(31), F.S.(29) ve Ü.G.(32) nin üstleri ve evlerinde yaptıkları aramada hırsızlıktan elde edilen yaklaşık 15.000 TL para ele geçirmiştir.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S.(29) ve A.L.C.(31) adli kontrol şartıyla salıverilirken, şüpheli A.G.(41) ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.