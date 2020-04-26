  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Kızılcahamam’da konteynerlar yıkandı

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle çöp konteynerlerinin temizliğine daha önem veriyor.
Kızılcahamam’da konteynerlar yıkandı

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Temizlik ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan yıkıyor. Başkan Acar, “Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.

ekran-alintisi-003.png

Havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında konteynerlerin sürekli yıkandığı ve dezenfekte edildiğinin altını çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başkan Acar, “Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri alarak çalışmalarına devam ediyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ’da 100 çocuğa 100. yıl pastası25 Nisan 2020 Cumartesi 06:04
  • Büyükşehir'in otobüsleri "23 Nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi25 Nisan 2020 Cumartesi 04:59
  • Havai fişeklerle gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı25 Nisan 2020 Cumartesi 04:02
  • Kızılcahamam’da en güzel tasarım yapanlar ödüllendirildi25 Nisan 2020 Cumartesi 03:07
  • Yenimahalle Belediyesi’nden 100. Yıl morali25 Nisan 2020 Cumartesi 02:01
  • Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi25 Nisan 2020 Cumartesi 01:03
  • Kahramankazan'da 23 Nisan özel dijital devir teslim24 Nisan 2020 Cuma 05:07
  • 23 Nisan coşkusu Keçiören’in tüm mahallelerinde yaşandı24 Nisan 2020 Cuma 04:05
  • Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları yeniden başladı24 Nisan 2020 Cuma 02:03
  • Altındağ Belediyesinden çiftçilere destek24 Nisan 2020 Cuma 02:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti