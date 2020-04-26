Kızılcahamam’da konteynerlar yıkandı

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle çöp konteynerlerinin temizliğine daha önem veriyor.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Temizlik ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan yıkıyor. Başkan Acar, “Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.

Havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında konteynerlerin sürekli yıkandığı ve dezenfekte edildiğinin altını çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başkan Acar, “Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri alarak çalışmalarına devam ediyor” dedi.