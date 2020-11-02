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Kızılcahamam'da koronavirüs denetlemesi

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde tüm ticari işletmelerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.
Kızılcahamam'da koronavirüs denetlemesi

Pandemi süresi boyunca ilçe genelinde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletmeleri kurallara riayet etmeleri yönünde uyardı. Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altın çizen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar,“ Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza tamamen dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

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Esnaf hem uyarıldı, hem bilgilendirildi
Kızılcahamam Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Lokanta, kafe, restoran, kahvehane, berber, güzellik merkezleri, market, kasap gibi tüm işyerlerinde 14 kural ve maskesiz girilmez uyarıları eksik olan işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

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