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Kızılcahamam’da kullanılmış maske ve eldivenler gri atık kutusunda toplanacak.

Kızılcahamam Belediyesi koronavirüs salgınının ardından her türlü önlemi en üst seviyede almaya devam ediyor.
Kızılcahamam’da kullanılmış maske ve eldivenler gri atık kutusunda toplanacak.

Kızılcahamam Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için Kızılcahamam’da 12 noktaya gri atık konteyneri yerleştirdi.

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 Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, koronavirüs salgınına yönelik önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında Kızılcahamam Belediyesi 12 noktada (Aşağı Merkez Camii Önü, İlçe Terminali, İlçe Stadı, Jeotermal Tesisleri Binası, Şehit Mehmet Erdem Caadesi üzeri, Kasaplar Carşısı, Yukarı Merkez Camii önü,Büyük Kaplıca ,Ankara Caddesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Belediye Hizmet Binası Önü) gri atık konteynerleri yerleştirdi. Vatandaşlarımızın bu gri konteynerlara kullanılmış maske ve eldivenleri atması önemle rica olunur. Toplanan maske ve eldiven atıkları daha sonra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek uygun koşullarda bertaraf edilecek.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapmış olduğu açıklamada; Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına her türlü çalışmayı yaptıklarını ve her türlü detayı düşündüklerini söyledi. Başkan Acar, “Kullanılmış maske ve eldivenler doğru şekilde bertaraf edilmezse virüsün yayılmasına neden olabilir. Bu son derece önemli bir konu. Belediye Hizmet Binamızda hem personelimiz, hem de belediyeye gelmek durumunda kalan vatandaşlarımız için sık sık anons yaparak maske ve eldivenlerin mutlaka gri atık  kutularına atılması yönünde uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Başkan Acar, salgın süreciyle birlikte gri atıkların toplanması konusunda daha hassas davrandıklarını ifade etti.

Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken gri atıklara sadece maske ve eldiven atılması gerekiyor. Atıklar her gün saat 18:00-20:00 saatleri arasında toplanacak.

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