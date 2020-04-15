Kızılcahamam'da Laleler Açtı

Koronavirüs salgını ile ilçe genelinde gece gündüz mücadele eden Kızılcahamam Belediyesi, hizmetlerini de aksaksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park bahçe düzenlemesi, asfalt, kaldırım ve yol çalışmalarını da hızlandırdı.

Virüse karşı her türlü önlemi alan ekipler, Kızılcahamamlılar'ın virüs sonrası keyifle gezip eğlenebileceği ortamı hazırlıyor. Başkan Acar, yapmış olduğu açıklamada, “ Asfalt, kaldırım, yol ve kaplıca tadilat çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan yürüyüş yolları ve parklarımızda bakım yapıyoruz. Çimlerimiz biçiliyor, çiçekler dikiliyor. Salgını sağlıkla aşınca Kızılcahamam'da rengarenk bir ortamda bir arada olacağız” dedi.

Türkiye'nin Termal Cenneti Yeşilin en güzel tonlarında yeniden buluşacağız

Kızılcahamamlıların ve misafirlerimizin yazın keyfini yemyeşil Milli Parkımızda huzurlu bir şekilde sürmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Düzenli olarak yapılan peyzaj çalışmaları ile yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu parklarda vatandaşlarımız virüs tehlikesi geçtikten sonra spor, dinlenme ve çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçirebilecekler” dedi.