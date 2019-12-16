Kızılcahamam'da Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kızılcahamam’da Aralık ayı Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Can Aksoy başkanlığında yapıldı.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya 109 mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Toplantıya katılan muhtarlar, söz alarak taleplerini ve isteklerini bildirdiler.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

