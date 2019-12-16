  • BIST 111.126
  • Altın 277,590
  • Dolar 5,8516
  • Euro 6,5203
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Kızılcahamam'da Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kızılcahamam’da Aralık ayı Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Can Aksoy başkanlığında yapıldı.
Kızılcahamam'da Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya 109 mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü de  katıldı. Toplantıya katılan muhtarlar, söz alarak taleplerini ve isteklerini bildirdiler.

screenshot_1-030.jpg
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'da anneler ve çocukları turşu kurdu17 Aralık 2019 Salı 00:31
  • Mevlana Yenimahalle’de anıldı16 Aralık 2019 Pazartesi 08:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere sıcak çorba16 Aralık 2019 Pazartesi 08:14
  • Mamak Belediyesi'nin hizmet filosuna 52 yeni araç16 Aralık 2019 Pazartesi 08:13
  • Mamak lideri devirdi16 Aralık 2019 Pazartesi 08:12
  • Turgut Altınok: Mevlana'nın başka bir yeri var16 Aralık 2019 Pazartesi 08:11
  • Keçiören'de gecekondular yıkılıyor16 Aralık 2019 Pazartesi 08:10
  • Kahramankazan'da can dostlar için seferberlik16 Aralık 2019 Pazartesi 08:09
  • Yenimahalle Belediyesi hız kesmiyor16 Aralık 2019 Pazartesi 08:07
  • Mansur Yavaş'tan İstasyon Caddesi sözü16 Aralık 2019 Pazartesi 08:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti