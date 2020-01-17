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Kızılcahamam’da Off-Road heyecanı

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Kızılcahamam’da Off-Road Yarışları düzenlenecek.
Kızılcahamam’da Off-Road heyecanı

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Klübü Başkanı ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü ile birlikte Kızılcahamam’da saha çalışmaları yaparak yer tespitinde bulundular. Yarışların Kızılcahamam Karacaören Mahallesinde yapılacağı belirlendi.
Kaymakam Aksoy yapmış olduğu açıklamada; “Bölgemizin doğa sporları merkezi olma hedefiyle sürdürdüğümüz alan çalışmalarında, Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Klübü Başkanı Sayın Kemal Şahin, Orman İşletme Müdürümüz Sayın Alper Yılmaz ve ekibi ile ilçemiz off-road sporuna gönül verenlerden Sayın Yavuz Yiğiter ile birlikte ilçemiz arazi araçları alternatif alanlarını sahada çalışmaya başladık.

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Umuyorum ki Kaymakamlığımız, Belediyemiz, kamu kurumlarımız ve tüm yerel paydaşlarımızla doğa sporlarının ulusal şampiyonalarını ilçemizde gerçekleştirerek kurumsal kapasitemizi geliştireceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar ise; “Bu yıl düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz off-road yarışları için Kaymakamımız Can Aksoy, Ankara Doğa Sporları Off-Road Kulübü Başkanı Kemal Şahin, Süleyman Könenç ve Orman İşletme Müdürümüz ile birlikte inceleme yaparak Karacaören’de olmasını planladık” dedi.

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