Kızılcahamam'da pazarlara korona düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışların başlamasının ardından Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini artırarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Buna göre, Pazar yerleri tek noktadan girilebilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Giriş noktalarında Zabıta Ekipleri tarafından vatandaşlar ellerini dezenfekte ettikten sonra maske dağıtarak pazar yerlerine alınmaya başlandı. Maske ve eldiven denetiminin de yapıldığı pazar yerlerinde, zabıtalar tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontroller yaptı. Ekipler, tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Her temas bir risktir

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Gerek sosyal mesafeye, gerekse maske dağıtımına kadar pazar yerlerimizde gerekli tüm önlemleri aldık. Ancak vatandaşlarımızın da dikkat etmeleri gereken hususlar var. Pazara giden vatandaşlarımız ürünlere dokunmasın, çünkü her temas bir risktir. Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah” dedi

