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Kızılcahamam’da Ramazan çadırı evlere taşındı

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırı hizmeti veremediğinden Ramazan ayı boyunca sefer tasları ile iftar yemeği dağıtarak günlük 120 aileye yaklaşık, 500 kişiye ulaşacak. 
Kızılcahamam’da Ramazan çadırı evlere taşındı

Yemek dağıtım aracı ile Kızılcahamam’ın her köşesine ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelere günlük yemek servisi yapılacak.
Ramazan ayı boyunca sefer tasları ile iftar yemeği dağıtarak günlük 120 aileye, yaklaşık 500 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Acar, ’’Kızılcahamam Belediyesi olarak bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle iftar çadırı hizmetini verememenin burukluğunu yaşıyoruz. Ama ihtiyaç sahibi ailelerimizin bu durumdan etkilenmemesi için sefer tasları ile evlerine iftar yemeği dağıtarak onların yanında olacağız.

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Bunu yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da maddi manevi yanımızda olacaklarından eminiz. Salgın dolayısı ile toplu iftar sofraları olmayacak. Bu ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı, salgın dolayısı ile işini kaybeden kardeşlerimiz ve büyüklerimiz ile buluşmak yardım etmek için çok büyük bir fırsat. Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın” dedi.

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