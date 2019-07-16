Kızılcahamam'da şehitler künyeleriyle anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, yakın zamanda şehit olan asker ve polislerin künyeleri şehit ağacına eklendi.