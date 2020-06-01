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Kızılcahamam’da Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çektirilen Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri Kızılcahamam’da yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi personeli de çekimlerde görev aldı.
Kızılcahamam’da Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri yapıldı

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık kamu spotunun çekimlerinin tüm Tv kanallarında yayınlanacağını ve Kızılcahamam’ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

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Çevre Şehircilik Bakanımız ve Hemşerimiz Murat Kurum’a verdiği katkıları ve desteklerinden dolayı Kızılcahamam adına teşekkürlerini iletti. Ayrıca, “Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerine, Sıfır Atık kamu spotunun çekimini gerçekleştiren Birol Güven Mint Prodüksiyon'a ve belediye personelimize teşekkür ederim” dedi.

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