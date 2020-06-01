Kızılcahamam’da Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çektirilen Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri Kızılcahamam’da yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi personeli de çekimlerde görev aldı.