Kızılcahamam’da Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek amacıyla Sıfır Atık kamu spotunun çekimleri yapıldı

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık kamu spotunun çekimlerinin tüm Tv kanallarında yayınlanacağını ve Kızılcahamam’ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.
Çevre Şehircilik Bakanımız ve Hemşerimiz Murat Kurum’a verdiği katkıları ve desteklerinden dolayı Kızılcahamam adına teşekkürlerini iletti. Ayrıca, “Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerine, Sıfır Atık kamu spotunun çekimini gerçekleştiren Birol Güven Mint Prodüksiyon'a ve belediye personelimize teşekkür ederim” dedi.
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