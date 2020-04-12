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Kızılcahamam’da Sokak ve Caddeler Önce Yıkanıyor, Sonra Dezenfekte Ediliyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Türkiye’nin Termal Cenneti Ankara’nın Akciğeri olan Kızılcahamam’da koronavirüsle mücadele için ilk günden bugüne kadar her bir mahallemizde topyekün temizlik çalışması başlattık." dedi.
Kızılcahamam’da Sokak ve Caddeler Önce Yıkanıyor, Sonra Dezenfekte Ediliyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Ekiplerimiz, mahalle, sokak ve caddelerimizi temizliyor. Daha sonra da buraları yıkama araçlarıyla pırıl pırıl yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz de bu noktalarda dezenfekte çalışması yürütüyor” dedi.

24 Saat Esasına Göre Temizlik

Başkan Acar, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa yönelik hatırlatmalarda da bulunarak “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Kızılcahamam için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte ilçemizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım. Bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim” diye konuştu. 

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41 Cadde 35 Sokak Detaylı Olarak Temizlendi

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına göre 41 Cadde 35 Sokak tamamının detaylı olarak temizlenip dezenfekte edildiğini de söyleyen Acar, şunları aktardı;

 “Belediyemize 1 yıl içerisinde kazandırdığımız 12 aracımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, mescit, Kur`an kursları, Sağlık Ocağı, muhtarlık binası, Hastane,  Halk Eğitim Merkezi, öğrenci yurtları, Belediye Hizmet Binası, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, taksi, otobüs, durak, çocuk oyun alanı gibi  alanlarda 1280 defa dezenfekte çalışması yürüttük.” dedi.

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