Kızılcahamam'da termal kaplıcalar denetlendi

Türkiye’de termal turizminin merkezi olan Kızılcahamam’da umumi kaplıcalar denetlendi.

Yapılan denetimlerde umumi kaplıcaların genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kaplıcalarda kullanılan havlu gibi malzemelerin temizliği incelendi.



Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam’da kaplıca tesislerinin yılın her dönemi ilgi gördüğünü ve bundan dolayı her zaman temiz olması gerektiğini belirtti. Malum ilçemiz şifalı termal suları ile ünlüdür. İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik bir ortamda dinlenmeleri ve şifa bulmaları için gerekli önemleri alıyoruz ve gerekli denetimleri yapıyoruz" dedi.

