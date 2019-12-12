Kızılcahamam’da TOKİ çalışmaları devam ediyor

Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan projede 95 konutun yanı sıra, 17 adet dükkan, kapalı otopark inşaatı ile çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları da bulunuyor.
Projenin şartnameye göre 500 takvim gününde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; “Kızılcahamam Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışmalar kapsamında 1.etap, 101 hektar alanda olacak. Bu güzel proje inşallah 500 takvim gününde tamamlanacak. Allah'ın izniyle Kızılcahamam'ı güzel günler bekliyor” dedi.
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