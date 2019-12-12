  • BIST 108.726
  • Altın 275,068
  • Dolar 5,8029
  • Euro 6,4643
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Kızılcahamam’da TOKİ çalışmaları devam ediyor

Kızılcahamam’da TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 95 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamındaki projenin inşaat çalışması devam ediyor.
Kızılcahamam’da TOKİ çalışmaları devam ediyor

Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan projede 95 konutun yanı sıra, 17 adet dükkan, kapalı otopark inşaatı ile çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları da bulunuyor.

tokikizilcahamam-belediye-baskani-suleyman-acar,-.jpg

Projenin şartnameye göre 500 takvim gününde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada; “Kızılcahamam Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışmalar kapsamında 1.etap, 101 hektar alanda olacak. Bu güzel proje inşallah 500 takvim gününde tamamlanacak. Allah'ın izniyle Kızılcahamam'ı güzel günler bekliyor” dedi.
kizilcahamam-belediye-baskani-suleyman-acar.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi'nden evi yanan vatandaşa yardım eli12 Aralık 2019 Perşembe 00:06
  • Kahramankazan'da “Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekâtı” konuşuldu12 Aralık 2019 Perşembe 00:04
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğrencilerle buluştu12 Aralık 2019 Perşembe 00:02
  • Kızılcahamam'da Ekoturizm toplantısı11 Aralık 2019 Çarşamba 00:43
  • Keçiören Belediyesi'nin kurduğu Kariyer Ofisi iş imkanı sağlamaya devam ediyor11 Aralık 2019 Çarşamba 00:38
  • Gölbaşı'nda öğretmenlere sıfır atık eğitimi11 Aralık 2019 Çarşamba 00:37
  • Mamak Belediyesi'nin başlattığı mahalle temizlikleri devam ediyor11 Aralık 2019 Çarşamba 00:27
  • Keçiören'de sokak sokak kış denetimi11 Aralık 2019 Çarşamba 00:25
  • Başkent'te yaprak temizliği11 Aralık 2019 Çarşamba 00:23
  • Beypazarı'nda meyve bahçesine bakım11 Aralık 2019 Çarşamba 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti