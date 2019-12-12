  • BIST 110.115
  • Altın 273,377
  • Dolar 5,7673
  • Euro 6,4129
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Kızılcahamam'da voleybol turnuvası devam ediyor

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 9 takımın katıldığı turnuva bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor.
Kızılcahamam'da voleybol turnuvası devam ediyor

Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan voleybol turnuvasına kamu kurumları takım halinde iştirak ediyor. Dün oynanan Kızılcahamam Anadolu Lisesi ile Çağatay Ortaokulu müsabakalarını Kaymakam Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da izleyerek başarılar dilediler.

screenshot_1-028.jpg
Turnuvada, maçlar ilk etapta gruplar halinde oynanıyor. Grup maçlarının sonunda her grubun ilk 2 takımı finallere katılmaya hak kazanacak. Kaymakamlık Voleybol Turnuvası’nın final karşılaşması ise 20 Aralık 2019 tarihinde oynanacak.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi personeline temek trafik bilgiler eğitimi verdi13 Aralık 2019 Cuma 00:43
  • Büyükşehir'in K-9 köpekleri girdikleri sınavı geçtiler13 Aralık 2019 Cuma 00:36
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kadın esnaflarla buluştu13 Aralık 2019 Cuma 00:35
  • Etimesgut'ta lezzetler yarıştı13 Aralık 2019 Cuma 00:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ standını ziyaret etti13 Aralık 2019 Cuma 00:24
  • Kızılcahamam’da TOKİ çalışmaları devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 09:57
  • Gölbaşı Belediyesi 'Sıfır Atık' projesine destek vermeye devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 00:59
  • Gölbaşı iyilik Paylaşım Noktası kış öncesi yardımlara devam ediyor12 Aralık 2019 Perşembe 00:42
  • Halk ekmek satış noktaları et satışına da başlayacak12 Aralık 2019 Perşembe 00:40
  • Mamak Belediyesi Murat Köse gece vardiyasında çalışanları ziyaret etti12 Aralık 2019 Perşembe 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti