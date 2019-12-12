Kızılcahamam'da voleybol turnuvası devam ediyor

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 9 takımın katıldığı turnuva bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor.