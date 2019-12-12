Kızılcahamam'da voleybol turnuvası devam ediyor

Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan voleybol turnuvasına kamu kurumları takım halinde iştirak ediyor. Dün oynanan Kızılcahamam Anadolu Lisesi ile Çağatay Ortaokulu müsabakalarını Kaymakam Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da izleyerek başarılar dilediler.
Turnuvada, maçlar ilk etapta gruplar halinde oynanıyor. Grup maçlarının sonunda her grubun ilk 2 takımı finallere katılmaya hak kazanacak. Kaymakamlık Voleybol Turnuvası’nın final karşılaşması ise 20 Aralık 2019 tarihinde oynanacak.
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