Kızılcahamam'dan pullu tanıtım

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçenin kültürel değerlerinin bulunduğu 18 çeşit posta pulu sayesinde Kızılcahamam’ın tanıtımına katkı sağlanıyor. PTT Kızılcahamam İlçe Müdürü Bahri Avşaroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret ederek pulları kendisine teslim etti ve görevinde başarılar diledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada “81 vilayete ve yurtdışına bütün posta gönderilerimizde logolu, kültürel değerlerimizi tanıtmak amacı ile pul basımını gerçekleştirerek ilçemizi tanıtmak istedik. Sağ olsunlar PTT’miz de bize yardımcı oldu. Tüm posta gönderilerimizde ilçemizi tanıtan değişik fotoğraflarından oluşan pullarımızı kullanacağız” dedi.