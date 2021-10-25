Kızılcahamam’ın Bütçesi Kabul Edildi 

Kızılcahamam Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek tüm meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın başkanlığındaki meclis toplantısı, başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. 2022 yılı için performans esaslı bütçe tasarısı, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe 2022 yılı için 50 milyon TL olarak belirlendi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bugüne, belediyemizin her kuruşunu vatandaşımıza ve ilçemize daha nitelikli hizmetler üretmek için kullandık.

Devletimizin gücü ile yaklaşık 300 Milyon Türk Lirası değerinde sayısız yatırımı ilçemize kazandırırken, Belediye bütçemizi de yaşadığımız pandemi dönemine rağmen artırarak ilçemiz için kuruş kuruş düşünerek değerlendirdik.

Bugün 2022 yılı bütçemiz 50 Milyon Türk Lirası olarak Belediye Meclisimiz tarafından onaylandı.

Rabbim, hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, 2022 yılı bütçemiz hayırlı olsun."