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Kızılcahamam'ın göz kamaştıran sonbahar güzelliği

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Kızılcahamam, sonbaharda da sunduğu manzarayla göz kamaştırıyor.
Kızılcahamam'ın göz kamaştıran sonbahar güzelliği

Karagöl ve Soğuksu Milli Parkında sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.
Çam ağaçları ve arasında yer alan, doğal güzelliğiyle ilgi gören Karagöl ve Soğuksu Milli Parkı, manzarasıyla dikkati çekiyor.

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Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Kızılcahamam her mevsim farklı renklere bürünüyor.
Kentin gürültüsünden uzaklaşıp, temiz hava almak isteyenlerin tercihi olan Kızılcahamam'a gelen vatandaşlar çadır kurup, kamp yapıyor, hafta sonunu sakin bir ortamda doğa ile iç içe geçiriyor.

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