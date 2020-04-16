Kızılcahamamlı bir çiftçi düvesini “Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı

Kızılcahamam’a bağlı Yıldırım Demirciler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demircan 10 bin TL değerindeki düvesini, “Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.

Çiftçi Demircan yapmış olduğu açıklamada "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız” dedi.



Hamdi Demircan’ın bağış yaptığını duyan Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy Telefonla arayarak güzel haberinizi alınca aramak istedim çoluğunuzun çocuğunuzun rıskından ayırıp vatana milete bağışta bulundunuz teşekkürleri ileterek sağlıkta kalmalarını diledi.