  • BIST 1.106
  • Altın 469,505
  • Dolar 7,4706
  • Euro 8,8485
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını

SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası'ndaki sazlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını

Samsun'da, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Özellikle kuru otlar nedeniyle alevlerin hızlı yayıldığı alanda ekiplerin müdahalesi sürüyor. 

Kızıırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Traktör tekerli motosiklet yaptı15 Eylül 2020 Salı 09:20
  • 50 yıl önce babası, şimdi de oğlu aynı traktörün altında kalarak can verdi14 Eylül 2020 Pazartesi 23:07
  • Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi14 Eylül 2020 Pazartesi 16:51
  • Bitlis'te atadan kalma tohumlarla 1700 rakımda pirinç üretimi14 Eylül 2020 Pazartesi 16:47
  • 'Korona gelirse pişman olur'14 Eylül 2020 Pazartesi 14:59
  • 'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı14 Eylül 2020 Pazartesi 10:08
  • Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi12 Eylül 2020 Cumartesi 13:18
  • Kastamonu'daki Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı ilan edildi12 Eylül 2020 Cumartesi 13:14
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor12 Eylül 2020 Cumartesi 09:47
  • İDDEF Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı12 Eylül 2020 Cumartesi 08:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti