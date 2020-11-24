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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sonbahar manzaraları

Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sonbaharda seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sonbahar manzaraları

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

Doğa tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan, irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, biyolojik çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanları'na da ev sahipliği yapan delta, sonbaharda ayrı bir güzelliği gözler önüne seriyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sonbanarın ayrı bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

Deltanın çok farklı yapıda habitatlara ve farklı ekolojik özelliklerei olan kuş türlerine ev sahipliği yaptığına işaret eden Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli yerlerinden biri. Deltayı ziyaret etmek için gelenler sadece kuş varlığını değil, subasar ormanları, yılkı atlarını, doğal yaşamın içinde kendini buluyor. Deltanın doğaseverlerin uğrak yeri olması, bizi mutlu ediyor. Ülkemiz açısından da önemli yere sahip olan subasar ormanları sonbarda da ayrı bir güzelik, renk cümbüşü oluşturuyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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