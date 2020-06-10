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Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri, seyrine doyulmaz güzellikler ortaya çıkardı.
Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde yer alan göllerin üzerinde açan, Hint mitolojisinde "kutsal çiçek" olarak kabul edilen ve "lotus" adıyla da bilinen nilüferler ilgi çekiyor. 

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kalan Kızılırmak Deltası'ndaki nilüfer çiçekleri, sessiz bir görsel şölen sunuyor.

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Türkiye'nin en büyük deltalarından olan, içinde kuş cenneti ve birçok doğal güzelliği barındıran Kızılırmak Deltası, sulak alanlarında açan nilüfer çiçekleri ile de dikkat çekiyor.

Çamurlu suda yetişen "olağanüstü güzellikteki" nilüfer çiçekleri, geceleri kapanıp suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yukarı çıkıp açıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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