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Kızılırmak kısmen buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri dondu.
Kızılırmak kısmen buz tuttu

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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