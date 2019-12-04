  • BIST 106.790
  • Altın 273,526
  • Dolar 5,7499
  • Euro 6,3730
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

'Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim'

Çocukları dağa kaçırılan annelerden Songül Akkuş, "Yeter artık, çocuklarımızı geri versinler. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.
'Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 92'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

"Kızım eğer beni duyuyorsan dön artık devlete teslim ol"

Eylemin sonunda çocuklarına kavuşacaklarına dair umutlu olduklarını belirten Akkuş, çocuklarına kavuşmak için yaptıkları eyleme toplumun tüm kesiminden destek beklediklerini dile getirdi.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Yeter artık, çocuklarımızı geri versinler. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim. Onlar götürmüş, onlar geri getirsin. Nerede olduklarını biliyorlar. Kızım, 92 gündür senin için burada oturuyorum, eğer beni duyuyorsan dön artık devlete teslim ol. Allah büyüktür bugünler de geçecek kızım. Teslim ol gel hepimiz seni bekliyoruz. Çocuklar evlerine dönsün." 

"İnşallah çocuklarımız teslim olur"

Süleyman Aydın ise 92 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıklarına dikkati çekerek, "Çocuklarımızı onlardan istiyoruz, çünkü onlar bizim çocuklarımızı dağa gönderiyor. Hala bize bir açıklama yapmıyorlar. Burada kar da yağsa çocuklarımızı almadan gitmiyoruz, kararlıyız." ifadesini kullandı.

Aydın, 3 gün önce Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan iki teröristin, annelerin yaptığı oturma eyleminden çok etkilendiğini duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darısı bizim çocuklarımızın başına. İnşallah bizim çocuklarımız da gelip teslim olurlar. Çocuklarımızın yeri onların yeri değil, vatanlarıdır, Türkiye Cumhuriyetidir. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. İyi bir yer olsaydı HDP'liler kendi çocuklarını gönderirlerdi. İyi olmadığı için bizim çocuklarımızı dağa, kendi çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gönderiyorlar."

Oğlunun 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını, şimdi 19 yaşında olduğunu anlatan Aydın, "Buna hangi vicdan dayanır? Annelerin, babaların feryadını artık duysunlar. Çocuklarımızı bunlardan almadan gitmeyeceğiz. Bütün tehditlerine rağmen buradayız. Gerekirse çocuklarımız için ölmeye de razıyız. Çocuklarımızı bize versinler bitsin artık bu hasret." diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay ve Bitlis'te şehitlerimizi uğurluyoruz03 Aralık 2019 Salı 14:23
  • Ankara için susuzluk tehlikesi yok03 Aralık 2019 Salı 11:02
  • Az pişmiş ette parazit tehlikesi03 Aralık 2019 Salı 10:35
  • 12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı03 Aralık 2019 Salı 10:30
  • TÜBİTAK’tan ‘mucize’ yoğurt03 Aralık 2019 Salı 10:25
  • Ev alana ve evlenene destek başlıyor03 Aralık 2019 Salı 09:31
  • AVM’de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm03 Aralık 2019 Salı 09:23
  • 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kentte büyük paniğe neden oldu03 Aralık 2019 Salı 09:17
  • Mikserin altında can veren Birgül’ün annesi: Cenazesini yerden ben kaldırdım03 Aralık 2019 Salı 09:00
  • Kazalar artınca mahalleli bu çareyi buldu03 Aralık 2019 Salı 08:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti