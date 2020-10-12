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Kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan babaya 30 yıl hapis

Kayseri'de kızı D.A.'ya (29), 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan C.A., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan babaya 30 yıl hapis

Geçen yıl ekim ayında polis merkezine giden D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede C.A. hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi. Twitter'da 'Tecavüze hayır' başlığıyla hesap açan D.A., yaşadıklarını anlatarak, "9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular" ifadelerini kullandı.

'HAYAT TARZI DEĞİŞTİ'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık C.A., 1999-2006 yılları arasında Almanya'da diğer yıllar arasında da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, mahkemeye 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu. Sanık C.A., ifadesinde, "Adil olarak yargılanmıyorum. Tanıklar dinlenilmedi. İktidarsızlık yaşadığıma dair rapor talebim reddedildi. Kızım iffetsiz bir hayat sürüyordu. Çok kolay yalan söylemeye, kin gütmeye başladı. Aşırı tüketim harcamaları yapmaya başlamıştı. Temizlik hastası olmuştu. Alkol almaya başladı. Hayat tarzı değişti. Kızım ile aramızdaki ses kaydı da bir senaryodur. Adaletinize güveniyorum" dedi. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.A.'yı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine karar verdiği, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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