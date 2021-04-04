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Kızını döven anneye 20 yıl hapis istemi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuğunu döven anne Nurcan Serçe (36) ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak. 
Kızını döven anneye 20 yıl hapis istemi

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR 

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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