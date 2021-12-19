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Kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu

ANTALYA'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar (24), cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu

Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan Mustafa Gaffar, 14 Kasım günü dini nikahla birlikte yaşadığı Beyza Nur Erol (21) ile kira parası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı.

Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Bir gün sonra saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden Beyza Nur Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi.

Polise şikayette bulunan Beyza Nur Erol ifadesinde, Mustafa Gaffar'ın, susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Mustafa Gaffar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Mustafa Gaffar, bu sabah koğuşunda infaz koruma memurları tarafından çarşafla ranzaya asılı buldu. Yapılan kontrolde Gaffar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Gaffar’ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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