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Kızının akülü aracına kağıt toplayıcı kuzenleri bindirdi

ANKARA'da, kızını akülü araçla gezdirirken onu izleyen iki kağıt toplayıcı çocuğu fark edip, aynı araçla gezdiren babanın görüntüsü sosyal medyaya yansıdı.
Kızının akülü aracına kağıt toplayıcı kuzenleri bindirdi

Başkent'te General Zeki Doğan Mahallesi'nde kızını uzaktan kumandalı akülü araçla gezdiren baba, bu sırada kendilerini izleyen kağıt toplayıcı iki kız çocuğunu fark etti. İsmi öğrenilemeyen baba, kağıt toplayıcısı Miyad Kassap ile Ümeyme Kassap isimli kuzenlerin durumundan etkilenip, yanına çağırdı. Anne, araçtaki kızını kucağına alırken, Iraklı kuzenler sırayla akülü araca bindi. Baba, çocukları sokakta araçla gezdirirken, cep telefonu ile görüntülendi. Büyük sevinç yaşayan kuzenlerin akülü araçla gezerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

KUZENLERE HEDİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal medyada dikkat çeken görüntüdeki Iraklı kuzenler Miyad Kassap ile Ümeyme Kassap'ı bulup, akülü araba hediye etti. Çocuklara kırtasiye malzemesi de hediye edildi. 3 yıldır Türkiye'de yaşayan kuzenlerin, dedeleri İsmail Kassap'ın yanında kaldığı öğrenildi. Kendi araçlarıyla şimdi sokakta gezen Miyad ile Ümeyme Kassap, büyük mutluluk yaşadı.

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