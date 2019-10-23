Kızının düğününde damadının boğazını kesen baba kameraya yakalandı

Gaziantep'te bir düğünde kan donduran bir olay yaşandı: Mehmet G., damadının boğazını kesti. O anlar kameralara yansıdı. İşte o şok olay: Kızının düğününde damadını boğazını keserek öldüren baba, cinayeti işlemek için fırsat kollarken kameralara yakalandı

Gaziantep 'te bir düğünde kan donduran bir olay yaşandı: Mehmet G., damadının boğazını kesti . O anlar kameralara yansıdı. İşte o şok olay: Kızının düğününde damadını boğazını keserek öldüren Mehmet G., dehşet cinayeti işlemek için fırsat kollarken kameralara yakalanmış. Dehşetin nedeni ise düğün hazırlığında yaşanan tartışma...

DÜĞÜN HAZIRLIĞI TARTIŞMASI

İnsanın kanını donduran olay şöyle yaşandı:

Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G. düğüne izin vermeyeceğini söyledi.

Posta'nın haberine göre; kavga büyüyünce genç çift Kahramanmaraş’a kaçtı. Bir süre sonra arabulucular devreye girdi. Kızın babası Mehmet G. “Tamam, düğüne izin vereceğim ama kına gecesi bizim evimizde yapılacak, kızım evden gelinlikle çıkacak” dedi.

ÇİFTETELLİ OYNARKEN

Bu söz üzerine Gaziantep’e dönen Eser ve Damla Efsane, 20 Eylül’de baba evinin önündeki sokakta düzenlenen kına gecesine katıldı. Halayların çekildiği gecede Mehmet G. de damadıyla sık sık fotoğraf çektirdi. Mehmet G., gecenin sonuna doğru kızıyla çiftetelli oynayan damadının arkasından yanaştı ve beline sakladığı bıçakla boğazını kesti.

Oğlu ve bir akrabası da, oğlunun boğazının kesildiğini görüp müdahale etmeye çalışan anne Meryem Fidan’ı dört yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Saldırganlar, halay çeken davetlilerin üzerine de biber gazı sıktı.

'İBRET OLSUN' DİYE

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla’nın dayısı Gökhan G. tutuklandı. Mehmet G. ifadesinde “Damadımı herkese ibret olması için kına gecesinde öldürdüm. Onu öldürmekte kullandığım bıçağı da bir hafta öncesinden taşımaya başlamıştım” dedi. Ölümden dönen anne Meryem Fidan “Gözlerim kör olsaydı da oğlumun boğazının kesildiğini görmeseydim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet G. düğününde boğazını keserek öldürdüğü damadıyla mangal yaparken: