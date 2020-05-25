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KKTC alev alev!

KKTC'de son 24 saatte 18 farklı noktada yangın çıktı. Sıcak ve rüzgarın da etkisiyle yüzlerce dönüm arazi, binlerce saman balyası, biçilmemiş arpa ve çeşitli eşyalar yandı. Peş peşe çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC alev alev!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 18 farklı noktada yangın çıktı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, yangınlar sonucu sıcak ve rüzgarın da etkisiyle yüzlerce dönüm arazi, binlerce saman balyası, biçilmemiş arpa ve çeşitli eşyalar yandı. 

SİGARA DA FAİL ELEKTRİK TELLERİ DE

Yangınlara sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı veya yeterli önlem alınmaksızın izinsiz ateş yakılması gibi etkenler neden oldu.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana Gazimağusa, Girne ve Dipkarpaz ilçelerinin yanı sıra birçok farklı köyde yangın çıktı.

18 yangın sonucu meydana gelen zararla ilgili tespit çalışmaları ve yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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