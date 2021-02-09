  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

KKTC Başbakanı Saner: Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir

KKTC Başbakanı Saner, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde olmadığını ifade etti.
KKTC Başbakanı Saner: Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki söylemlerine ve Kıbrıs meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saner, "Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde değildir. Hayalleri, Türkiye'nin Kıbrıs adası ve Kıbrıs Türkü ile bağlantısını kesmek, bizleri azınlık hakları ile bir Yunan devletine dönüşen sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak, Ada'yı Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Rum kesiminin federal çözüm arayışlarını bu hayallerini gerçekleştirecekleri güne kadar bir oyalama aracı, taktiksel bir süreç olarak gördüğüne vurgu yapan Saner, KKTC'de federal çözümü savunanların hedeflerinin Rum-Yunan ikilisine yardımcı olmaktan ve koz vermekten başka bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

Saner, Miçotakis'in Rum kesimi ziyaretinde ortaya konulan görüşlerin net olduğunu vurgulayarak, "Rum-Yunan ikilisi hala yeni bir ortaklığın kurulmasına karşıdır. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin evrimleşerek federal devlet olarak yoluna devam etmesini, bizim de o yapıya yama olmamızı istediklerini açıkça söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Garantiler sayesinde var olmaya devam edebiliyoruz"
Yunanistan ve Rum kesiminin, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğini reddettiğine ve güya fonksiyonel bir devlet yapısı istediklerini ileri sürdüğüne dikkati çeken Saner, "Oysa niyetleri bizi kararlara ortak etmemek, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bile var olan veto hakkımızı elimizden almaktır. Türkiye'nin 1960 antlaşmalarından kaynaklanan etkin ve fiili garantörlüğünün devamını çağdışı olarak niteliyorlar. Oysa o garantiler sayesindedir ki biz Kıbrıs Türkleri bu adada hala kendi kimliğimizle var olmaya devam edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saner, Miçotakis'in, Rum lider Nikos Anastasiadis'le birlikte düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği sözleri kınadığını belirterek, "Kıbrıs'ın başına bela olanın Enosis hayali yüzünden Yunanistan olduğunu" vurguladı.

Başbakan Saner, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoru ile kovan ve ortak olduğumuz devlete tek başına sahip çıkan Rum tarafıdır. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunan olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünü olduğu kadar Rumları da darbecilerin katliamından kurtarmış, Yunanistan'a demokrasinin gelmesini, babası dahil pek çok Yunan politikacının sürgünden ülkelerine dönmelerini sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim09 Şubat 2021 Salı 12:58
  • Hatay'da infilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi09 Şubat 2021 Salı 12:57
  • Fransa'da imam Farid Slim 'Kovid-19 salgınını yönetmede Erdoğan'ı, Macron'dan başarılı bulmaktan' yargılanıyor09 Şubat 2021 Salı 11:52
  • Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde kapsamlı imar çalışmaları başlatacak09 Şubat 2021 Salı 11:51
  • Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok, dış basında geniş yankı buldu09 Şubat 2021 Salı 11:50
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır09 Şubat 2021 Salı 11:50
  • '100 Şerife Bacı' adımlarını İstiklal Yolu'nda atacak09 Şubat 2021 Salı 11:49
  • Yol emniyeti uzmanından sel anında yolda kalan sürücülere hayati tavsiyeler09 Şubat 2021 Salı 11:25
  • Türkiye 2020'de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu09 Şubat 2021 Salı 11:24
  • ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak09 Şubat 2021 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti