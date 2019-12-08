  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile birlikte bölgede, Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir haritanın oluştuğunu söyledi.
KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile birlikte bölgede, Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir haritanın oluştuğunu söyledi. Tatar, "Doğu Akdeniz'de esas aktör Türkiye'dir. Bu böyle bilinmelidir" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Tatar, "Bu anlaşma ile birlikte Türkiye, Libya ve KKTC'nin de olduğu yeni bir durum ortaya çıkmıştır" dedi. 

"ANA KITA TÜRKİYE"

Türkiye'nin en uzun sahil şeridi ve 82 milyonluk nüfusu ile birlikte bölgenin 'ana kıtası' olduğunu ifade eden Tatar, "Türkiye, deniz hukuku çerçevesinde önemli bir adım atmıştır. Çok başarılı bir anlaşma yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu adımından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. 

YUNANİSTAN'A TEPKİ: REZİLLİKTİR

Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınırdışı etme kararını 'rezillik olarak' değerlendiren Başbakan Tatar, "Bu çok yanlış bir harekettir. Türkiye, Rumların haklarımızı hiçe sayarak yaptığı anlaşmalar karşısında, ilgili devletlerin elçilerini sınırdışı mı etti? Yunanistan ve Rumlar haklarımıza saygı duymak zorunda. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler olarak bizler haklarımızın peşindeyiz. Kimsenin hakkında gözümüz yok. Ada'da Rumlarla ihtilaflı bir durumumuz var. Bu çözülmeden Rumlar adım atarken, neden kimse sesini çıkarmıyor?" dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ESAS AKTÖR TÜRKİYE"

Doğu Akdeniz'de esas aktörün Türkiye olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Yunanistan ve Rumlar, Türkiye'siz bölgede adım atılamayacağını artık anlamalıdır. Türkiye, kararlılıkla Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaktadır. Bölgede Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir harita ortaya çıkmıştır. Bizler, insan hakları çerçevesinde bölgedeki haklarımızı savunuyoruz" diye konuştu. 

"LAHEY’DEN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Tatar son olarak da, Rumların, Libya anlaşmasını Lahey Adalet Divanı'na taşıma kararına ise, "Nereye giderlerse gitsinler, bir şey çıkmaz. Kıbrıs'ta atılan adımlar haklarımız içindir. Çare, bir birimizin haklarına saygı duymaktan geçer. Biz, kimsenin hakkına göz dikmiyoruz" diye tepki gösterdi.

PROJELERİ RAFA KALKTI

Tatar, Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan'ın işbirliğinde oluşturulan kısa adı East-Med projesi olan ve Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarını Avrupa'ya boru hatları ile taşıma projesinin de rafa kalktığını söyledi. East-Med projesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşımayı amaçlıyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu08 Aralık 2019 Pazar 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi 8 Aralık 201908 Aralık 2019 Pazar 09:41
  • Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem08 Aralık 2019 Pazar 09:40
  • Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi08 Aralık 2019 Pazar 09:39
  • MEB'den 'Doğa Koleji' açıklaması08 Aralık 2019 Pazar 09:39
  • KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye08 Aralık 2019 Pazar 09:37
  • Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete'de07 Aralık 2019 Cumartesi 14:31
  • Ambulansı kirletmek istemeyen Türk askeri07 Aralık 2019 Cumartesi 14:25
  • Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı07 Aralık 2019 Cumartesi 14:24
  • Nazi toplama kampı ziyaretinde Merkel yine titredi07 Aralık 2019 Cumartesi 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti