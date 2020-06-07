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KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak

KKTC Başbakanı Tatar, Kovid-19 salgını sürecinde tüm alanlarda olduğu gibi kapalı Maraş'ın açılması konusunda da duraksama olduğunu ancak bu konudaki çalışmaların yakında yeniden hız kazacağını açıkladı.
KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm alanlarda olduğu gibi kapalı Maraş'ın açılması konusunda da duraksama olduğunu ancak bu konudaki çalışmaların yakında yeniden hız kazacağını açıkladı.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişki içinde bulunmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin KKTC için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türk tarafının haklarının gasbı için yoğun çaba içine girenler ve onlarla iş birliği yapanların bulunduğuna dikkati çeken Tatar, "Bunların temel hedefleri, KKTC'yi ortadan kaldırmak, Türkiye'yle bağlarımızı koparmak, Türk askerini Kıbrıs'tan çıkarmak ve Kıbrıs'ı tamamıyla hegemonyaları altına alıp Doğu Akdeniz'de kendi çıkar düzenlerini kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün Bayrak Radyo Televizyonu'nda katıldığı programda, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları, kapalı Maraş'ın açılması, KKTC'nin Kovid-19'la mücadelesi, Türkiye ile KKTC arasındaki mali protokol, KKTC'nin bürokratik engelleri ortadan kaldırarak Singapur gibi kalkınmış bir cazibe merkezi haline gelmesi, turizm, Türkiye'den KKTC'ye su getirilmesi ve dijital dönüşüm gibi konularda söylediklerinin doğru olduğunu ifade ederek, kendisine Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

"Yasal düzenlemeleri ve teknik çalışmaları tamamlamak üzere adımlar atacağız"
"KKTC'nin Doğu Akdeniz'de Singapur gibi bir kalkınma gerçekleştirmesi ve cazibe merkezi haline gelmesi tabii ki mümkündür." ifadesini kullanan Tatar, bunun için ciddi bir vizyonla Türkiye ve halkın desteğine ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Tatar, Kovid-19'la mücadele sürecinde kapalı Maraş konusundaki çalışmaların da diğerleri gibi duraksadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak kapalı Maraş'la ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak. Maraş'ın, Sayın Fuat Oktay'ın da ifade ettikleri üzere bir an önce açılabilmesi için Dışişleri Bakanlığınca başlatılan çalışmalar devam ettirilirken buna destek amacıyla Başbakanlıkta da uzmanlardan ve bürokratlardan oluşan bir komisyon oluşturacağız. Yapılması gereken yasal düzenlemeleri ve teknik çalışmaları tamamlamak üzere adımlar atacağız."

Maraş açılımı
KKTC'de geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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