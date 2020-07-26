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KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye’miz ile aramızı açma çabalarına asla izin vermem

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den geleceklere 7 gün karantina şartı olacak yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye’miz ile aramızı açma çabalarına asla izin vermem

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Tatar, Türkiye'nin zor dönemlerde Kıbrıs Türk halkına sağladığı imkanlarla ayakta kaldıklarına işaret ederek, "Bizim dünyaya açılan tek kapımız Türkiye. Türkiye'den gelişlerde sorun yaşanırsa, ülkenin önünü tıkamış oluruz. Herkese sağduyu çağrısı yaparken bir kere daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye, ne de Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu. Kuzey Kıbrıs'ta birinci önceliklerinin halkın sağlığı olduğuna dikkat çeken Tatar, "Sağlık alanında önlemlerimizi alırken, ekonomik olarak da kalkınmanın yolunu açmak zorundayız. Dünyaya kapılarımızı kapatarak ne sağlığı ne de ekonomiyi iyi bir noktaya getirmemiz düşünülemez" dedi.


 

COVİD-19'U İYİ GÖĞÜSLEDİK


 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini hem sağlık, hem de ekonomik olarak en iyi şekilde göğüslediklerine dikkat çeken Tatar, "Hükümet olarak, bir kesimi değil, halkımızın tamamını düşünmek zorundayız. Sağlık alanında gerekli alt yapı çalışmalarımıza her gün yeni bir şeyler ekliyoruz. Türkiye, bu süreçte bizleri tıbbi malzeme yardımı konusunda hiç yalnız bırakmadı. Açılımla birlikte oluşacak yeni vakalarla ilgili de gerekli önlemleri alıyoruz. Ki bireysel olarak da önlemlerimizi almak zorundayız. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe, temizlikten geçiyor. Bu hastalığı tamamen ortadan kaldırmak şu anda mümkün değil, ama böylece hastalığı engelleyebiliriz" dedi.


 

STARATEJİK BİR ÜLKE 


 

Devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyallerinin oldukça sevindirici olduğuna işaret eden Başbakan Tatar şunları kaydetti:

"Bunun önünün kesilmesine asla müsaade etmem. Hem kamu da hem de özel sektörde, sağlıklı ilerleyişin devamını sağlamamız gerekir. İstikrarlı olmak zorundayız. Ülkemiz eski büyüme oranlarına mutlaka ulaşacaktır. Sanayiciden, esnafa çalışanlardan, gençlere kadar her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye destek olduk, olacağız da. Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Doğu Akdeniz'de stratejik konumumuz var. Bunun için hep birlikte aynı hassasiyet ve kararlılıkla hareket etmek zorundayız."

“KKTC'YE GELİN” ÇAĞRISI

Tatil yapmak isteyenlere Kuzey Kıbrıs'ı seçmeleri çağrısı yapan Başbakan Tatar, "Kuzey Kıbrıs bir turizm cenneti ülkesi. Güvenli, sağlıklı bir ülke. Ülkemizde tatil yapacak vatandaşlarımızın bizlerin başının üzerinde yeri var. Zaman zaman aksaklıklar olabilir ama bu asla düzeltilmeyecek durum değildir. Türkiye'deki vatandaşlarımızı; Mavi Vatan'da Türkiye ile birlikte el ele yükselen bir ülke Kuzey Kıbrıs'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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