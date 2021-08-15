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KKTC Belediyelerinden Mamak Çıkarması

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin, Dipkarpaz, Geçitkale, Alsancak Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini konuk etti. 
KKTC Belediyelerinden Mamak Çıkarması

Ziyaret kapsamında Başkan Köse heyete, ilçe genelinde tamamlanmış olan ve çalışmaları devam eden projeleri tanıttı. Programa Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Dipkarpaz Belediye Meclis Üyesi Deniz Ocak katıldı. Üreğil Millet Bahçesi’nde ile başlayan ilk ziyaret heyetten tam not aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür ziyaretlerin iki ülke belediyeleri olarak işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağladığını ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını söyledi.” 
Proje ve tanıtım gezisini ardından Başkan Köse, heyeti makamında ağırladı.

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İlişkilerini geliştirmek bizlere düşüyor
Dipkarpaz, Geçitkale, Alsancak Belediye başkanlarını ve meclis üyelerini Mamak’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz çok güzel ilişkiler içerisinde.
Yerel yönetimler bağlamında da bu birlikteliğin devamını sağlamak ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek bizlere düşüyor. Bu noktada da yapılan ziyaretleri ve karşılıklı işbirliğini oldukça önemli buluyor kardeşliğimizin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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Coşkun’dan Köse’ye teşekkür

Mamak Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını ifade eden Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “Buraya geliş sebebimizin temeli buradaki işleyişi öğrenmek, sizden bir şeyler alıp, öğrendiklerimizle memleketimize dönmek. Nitekim hepimizin amacı ilçemize daha iyi bir hizmet vermek ve bu hizmetleri çeşitlendirmek. Bu ziyaretimizde çeşitlilik açısından bizlere birçok fikir verdi. Bu kapsamlı gezi için başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Dipkarpaz Belediyesi sizin bir dostunuz bir kardeşiniz. Kapımız sizlere sonuna kadar açık, başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.

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