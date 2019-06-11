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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Doğu Akdeniz mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akıncı "KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Doğu Akdeniz mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Doğu Akdeniz’e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa ’KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız.

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