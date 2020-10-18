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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "KKTC'de bugün demokrasi bayramı var. Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar Beyi tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs halkının hak ve hukukunu her zeminde müdafaa etmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sn. Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türkü için hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.

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