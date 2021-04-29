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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, "Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir. Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." dedi.

Çavuşoğlu: Yeni bir vizyon getiremedi
Çavuşoğlu ise "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in toplantıya yeni bir vizyon getiremediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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