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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet televizyonu BRT’ye değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye ile başlatılan Mavi Vatan projesinden asla geri adım atılmayacak. Aksini kimse beklemesin” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet televizyonu BRT’ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin her alan KKTC’ye verdiği destekle birlikte siyasi, politik ve ekonomik alanda çok başarılı icraatlar yürütüldüğüne dikkat çekti.

“MARAŞ’A ARTIK AÇIK BÖLGE OLARAK BAKABİLİRİZ”

Maraş’ın açılmasının 2020 yılına damgasını vurduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş’ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020’de Türkiye’nin de desteği ile önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır özel mülke dokunmadık. Artık Maraş’a açık bölge olarak bakabiliriz” dedi.

“MARAŞ AÇILIMINDAN BM İLE TERS DÜŞÜLMEYECEK”

1994 yılından beri Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğiyle ilgili makaleleri olduğunu hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümle birlikte Maraş ve Mavi Vatan açılımının Milli Mücadele kapsamında atılan önemli adımlar olduğunu belirtti. “Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarlarımızı korumakta kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “ Mavi Vatan projesinden asla geri adım atılmayacak. Bu konuda kararlıyız. Aksini kimse beklemesin” dedi.

MAVİ VATAN PROJESİNDE KARARLILIK VURGUSU

Bugüne kadar 85 bin kişi tarafından Maraş’ın ziyaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının KKTC’nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın sivilleştirilmesinin ardından, vakıfların haklarına halel getirmeksizin mülkiyet sorununun iade unsuru ön planda tutularak çözüleceğini ifade etti. KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusundaki geçmiş BM kararlarının açılım öncesi Türkiye yetkilileriyle istişare edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımıyla ilgili BM kararlarıyla ters düşülmeyeceğini de belirtti.

“TÜRKİYE VE AB İLE AŞI İÇİN İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ”

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin de konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19’un kontrol altına alınmasında özellikle sağlık çalışanlarının başarısının altını çizdi. Mart ayında ortaya çıkan ilk vakanın ardından kronolojik olarak hükümetin aldığı yerinde tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sektörlerin korunmasına yönelik atılan adımlarla üreticiyi ve halkı ekonomik açıdan da koruduklarını anımsattı. Bugün gelinen noktada aşıyla birlikte insanlığın Kovid-19 salgınından korunacağını ifade eden Tatar, gerek Türkiye gerekse AB ile aşı konusunda istişare içerisinde olduklarını kaydetti.

FEDERAL ÇÖZÜM RAFA KALKTI

Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu hale geldiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü savunduğunun ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti. Demokratik süreçlerde her halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ilkenin BM’nin de en önemli prensiplerinden biri olduğunu anımsattı.  Kıbrıslı Rumların, AB içinde Türkiye’nin dışlanacağı bir ortamda çoğunluğun azınlığı yürütmesi hedefinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın AB’nin birincil hukuku olmasına da karşı çıktığını belirtti.

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