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KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüs salgını nedeniyle, 26 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 11 Ekim'e erteledi.
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada alınan tedbirlerin artırılmasına sebep olurken; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli bir karar geldi. KKTC Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi. Özersay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 14.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Twitter'dan "14.00 itibarıyla tüm KKTC giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindekilerin girişleri 1 Nisan 00.00'a kadar durdurulmuştur. Ülkeye giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen gözlem merkezlerinde, 14 gün zorunlu gözleme tabii olacaklardır." paylaşımında bulundu.

KKTC'de, 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

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