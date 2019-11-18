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KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Altındağ'da

KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyet, Hamamönü'nü ziyaret etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Altındağ'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen yerli ve yabancı heyetlerin ilk gezi durağı olan Hamamönü, KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyeti ağırladı. TBMM Dilekçe Komisyonunun konuğu olarak, 13-17 Kasım'da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen komite, Altındağ'ı ziyaret etti.

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HAMAMÖNÜ'NDE GEZİ MOLASI

Hamamönü sokaklarını gezen Kıbrıs heyeti, tarihi konakları ve sokakları çok beğendi. Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni de ziyaret eden Canaltay ve beraberindeki heyet, ardından Hamamönü Sanat Sokağı'nı gezdi. Altındağlı kadınların el emeği ürünlerini sattığı Altındağ Belediyesi El Ürünleri Pazarı'nı da gezen Canaltay, tezgahları tek tek ziyaret ederek Altındağlı kadınlarla sohbet etti. Canaltay, burada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
 

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