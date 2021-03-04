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KKTC Dışişleri Bakanlığı: Erenköy'deki askeri birliğe lojistik ikmal sağlayacak konvoy Rum tarafınca engellendi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Yeşilırmak Mutabakatı uyarınca, Erenköy'de konuşlu askeri birliklere lojistik ikmal sağlayacak konvoyun Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmesi öngörülen geçişinin, Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini bildirdi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Erenköy'deki askeri birliğe lojistik ikmal sağlayacak konvoy Rum tarafınca engellendi

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mutabakat esaslarına göre gerekli bildirimlerde bulunulmasına rağmen Kıbrıs Rum tarafının bahse konu ikmal amaçlı düzenli geçişi engellemesinin, Yeşilırmak Mutabakatı'nın açık ihlali olduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum tarafının mutabakatı ilk kez ihlal etmediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Erenköy'deki birliğimize temel ihtiyaçların ulaştırılmasına yönelik insani boyutu olan düzenli geçişin engellenmesi, temas hattı boyunca 35'i ara bölgede olmak üzere 223 portatif ağır silah mevzisinin yerleştirilmesi ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlerin kara sınır kapılarından geçişlerine mani olunması, Kıbrıs Rum tarafının son zamanlarda izlediği gerginlik siyasetinin örneklerindendir."

KKTC Dışişleri Bakanlığının, mutabakatın ihlalinin derhal sonlandırılmasını teminen, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde en üst düzeyde gerekli girişimlerde bulunduğu ve anılan ihlali şiddetle protesto ettiği belirtilen açıklamada, "Yeşilırmak Mutabakatı'nın onurlandırılmaması durumunda, ülkemizin karşı adımlar atmak zorunda kalacağı aşikardır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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