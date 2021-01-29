  • BIST 1.473
  • Altın 434,389
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri göçmen kaçakçılarına göz açtırmadı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2020 yılı düzensiz göçle müdacadele kapsamında yayınladığı faaliyet raporunda, KKTC'ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.
KKTC Sahil Güvenlik ekipleri göçmen kaçakçılarına göz açtırmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2020 yılı düzensiz göçle müdacadele raporu yayınladı. Raporda, düzensiz göçmenlerden 178'inin Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan ortak operasyonlarda tespit edildiği ifade edildi. Faaliyet raporunda, geçen yıl toplamda KKTC'ye geçmeye çalışan 550 düzensiz göçmenin Akdeniz'in hırçın dalgalarında boğulmaktan kurtarıldığı kaydedildi.


 

ALKOL, SİGARA VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA NEŞTER 


 

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde bir özel yata düzenlenen operasyonda ise gümrük yasasına aykırı bir şekilde Türkiye'ye götürülmek üzere yaklaşık 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiği belirtilidi. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan iş birliği sonucunda İstanbul'da bir yük gemisine yapılan operasyonda 28 milyon 500 bin TL kaçak tütün ve sigara yakalandı. Öte yandan KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması çerçevesinde 2020 yılı içerisinde 5 arama kurtarma görevinde 5 KKTC vatandaşı, 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişiyi sağ olarak kurtararak ailelerine kavuşturduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buzlanma faciası: Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı29 Ocak 2021 Cuma 15:47
  • Kuyumcudaki ağabey-kardeş kavgası, soygun girişimi sanılınca polis alarma geçti29 Ocak 2021 Cuma 15:46
  • Sivas'ta, kar üzerinde cuma namazı29 Ocak 2021 Cuma 15:45
  • Meteoroloji'den, Edirne’nin güneyine kuvvetli yağış uyarısı 29 Ocak 2021 Cuma 15:44
  • Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı; evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi29 Ocak 2021 Cuma 15:43
  • Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi29 Ocak 2021 Cuma 15:39
  • Bakanı Yardımcısı Dönmez: 100 milyon Euro'luk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız29 Ocak 2021 Cuma 15:38
  • 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar  29 Ocak 2021 Cuma 15:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul ediyor29 Ocak 2021 Cuma 15:37
  • Huzura kavuşan Şırnaklılar yapılan yatırımlarla spora yöneldi29 Ocak 2021 Cuma 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti