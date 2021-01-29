KKTC Sahil Güvenlik ekipleri göçmen kaçakçılarına göz açtırmadı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2020 yılı düzensiz göçle müdacadele kapsamında yayınladığı faaliyet raporunda, KKTC'ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2020 yılı düzensiz göçle müdacadele raporu yayınladı. Raporda, düzensiz göçmenlerden 178'inin Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan ortak operasyonlarda tespit edildiği ifade edildi. Faaliyet raporunda, geçen yıl toplamda KKTC'ye geçmeye çalışan 550 düzensiz göçmenin Akdeniz'in hırçın dalgalarında boğulmaktan kurtarıldığı kaydedildi.





ALKOL, SİGARA VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA NEŞTER





KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde bir özel yata düzenlenen operasyonda ise gümrük yasasına aykırı bir şekilde Türkiye'ye götürülmek üzere yaklaşık 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiği belirtilidi. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan iş birliği sonucunda İstanbul'da bir yük gemisine yapılan operasyonda 28 milyon 500 bin TL kaçak tütün ve sigara yakalandı. Öte yandan KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması çerçevesinde 2020 yılı içerisinde 5 arama kurtarma görevinde 5 KKTC vatandaşı, 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişiyi sağ olarak kurtararak ailelerine kavuşturduğu bildirildi.